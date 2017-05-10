По результатам первого полуфинала «Евровидения-2017» из 18 участников в финал прошли 10, сообщается на официальном сайте конкурса.

Поэтому в финале со странами «большой пятерки» и страной-хозяйкой «Евровидения» – Украиной выступят представители Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.

Открывал первый полуфинал «Евровидения-2017» известный украинский певец MONATIK с песней Spinning (англоязычная версия сингла «Кружит»).

Хедлайнером шоу стала певица, благодаря которой «Евровидение» в этом году проходит в Украине. Джамала исполнила победную песню «1944» в новой аранжировке и композицию «Заманили».

Стоит отметить высокий уровень заинтересованности шоу среди зрителей - на первый полуфинал распродано более 85% билетов от максимального заполнения арены, тогда как по оценкам экспертов зрительный зал во время первых полуфиналов в других странах обычно заполнялась только на 60-75%.

Как ранее сообщал ForUm, 7 мая в Киеве в прошла торжественная церемония открытия конкурса.

Следующий полуфинал «Евровидения-2017» состоится 11 мая, финал – 13 мая.