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Почти на всей территории Украине 11 мая ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, 11 мая ночью в Украине, кроме побережья морей, на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 10 мая, в Киеве неожиданно пошел снег

В то же время синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине с 12 мая потеплеет
ForUm

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