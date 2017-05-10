Почти на всей территории Украине 11 мая ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, 11 мая ночью в Украине, кроме побережья морей, на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 10 мая, в Киеве неожиданно пошел снег.

В то же время синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине с 12 мая потеплеет.