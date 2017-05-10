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В Киеве неизвестные разрушили инсталляцию из розмарина и мяты, которую установили на постаменте памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко. Об этом сообщается на странице Facebook фонда «Изоляция».

«Современная история места, вокруг которого создан проект «Общественное соглашение», началась с неоднозначного акта деконструкции. Поэтому акт разрушения инсталляции мексиканской художницы Исы Каррильо «Ритуал природы» тоже рассматриваем как вклад в дискуссию. Почему разрушено объект, который является анти-идеологическим?» – говорится в сообщении.

Фонд пригласил общество к размышлениям, а волонтеров - к общему восстановлению инсталляции, которая, несмотря на все, сохранится до 17 мая.

Напомним, арт-объект был открыт 3 мая. Вокруг постамента закрепили розмарин и мяту. После 17 мая растения планировали раздать всем желающим. 
ForUm

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