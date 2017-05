Исполнители 10 стран, которые победили в первом полуфинале «Евровидения-2017», провели жеребьевку, которая определила, в какой части финала они будут выступать.

Жеребьевка прошла в конце пресс-конференции представителей 10 стран-победителей полуфинала, состоявшейся после объявления результатов голосования, сообщает Укринформ.

Согласно жеребьевке, в первой части финала, который состоится 13 мая, выступят представители Молдовы, Азербайджана, Португалии, Польши, Армении. Во второй части финала свои номера представят исполнители из Греции, Швеции, Австралии, Кипра и Бельгии.

Напомним, по результатам первого полуфинала «Евровидения-2017», состоявшегося в Международном выставочном центре в Киеве, определились десять стран-победителей, которые выступят в финале конкурса 13 мая.

Это представители Молдовы (Sunstroke Project - Hey Mamma), Азербайджана (Dihaj - Skeletons), Греции (Деми - This is Love), Швеции (Робин Бенгтссон - I can't Go On), Португалии (Сальвадор Собрал - Amar Pelos Dois), Польши (Кася Мось - Flashlight ), Армении (Артсвик - Fly With Me), Австралии (Исайя Фаербрейс - don'T Come Easy), Кипра (Ховиг - Gravity) и Бельгии (Бланш - City Lights). Именно они получили самые высокие оценки зрителей и членов национального жюри.

Следующая десятка участников финала «Евровидения-2017» определится по результатам второго полуфинала 11 мая.

Помимо 20 победителей полуфиналов в большом финале выступят представители стран «Большой пятерки» основателей конкурса - Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия, а также страна, принимающая конкурс, - Украина.