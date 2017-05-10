Исполняющим обязанности руководителя Главного управления полиции в Днепропетровской области по общественной безопасности назначен руководитель патрульной полиции города Днипро Владимир Богонис.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает пресс-служба МВД.

«С сегодняшнего дня исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области по общественной безопасности моим приказом будет назначен руководитель патрульной полиции города Днипро Владимир Богонис. Приказ вступает в силу с 10 часов утра», - отметил он.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка во время празднования у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул на подходе к памятнику, во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того, как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной символики.

После этого в отделения полиции были доставлены 25 человек, которых проверяют на причастность к беспорядкам.



В сою очередь руководство областной полиции назначило проведение служебного расследования действий правоохранителей во время массовых мероприятий.

Однако 10 мая министр внутренних дел Арсен Аваков уволил начальника Главного управления полиции в Днепропетровской области Игоря Репешко и начальника городского управления полиции Андрея Бидыло.