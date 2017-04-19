Международный суд ООН вынес промежуточное решение по иску Украины против России. В частности, суд признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма и решил не вводить временные меры по этому пункту обвинения. В то же время суд удовлетворил просьбу Украины о временных мерах относительно иска против РФ по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

В акватории Черного моря в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала».На борту судна находились 12 членов экипажа, среди которых 9 граждан Украины, 2 граждан Российской Федерации и 1 гражданин Грузии. Гражданин Украины, моторист спасен.

В Одессе перед Пасхой удалось предотвратить фейковые демонстрации, организованные Россией, заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук

Россия не заинтересована в достижении мира в Украине, заявил Президент Петр Порошенко.

Укргидрометцентр прогнозирует возможную потерю 30% урожая плодовых из-за резкого снижения температуры на юго-востоке Украины.

В Апелляционном суде Киева пояснили, что постановление следственного судьи Печерского районного суда об изменении меры пресечения Виталию Гончаренко подлежало отмене из-за несоответствия действующему Уголовному процессуальному кодексу Украины.

Представители ОРДЛО сорвали процедуру верификации списков заложников, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

В Днипре из-за снегопада было затруднено движение и остановлена работа аэропорта. Из-за непогоды в городе до пятницы приостановлена работа всех школ. Также обучение приостановлено в общеобразовательных школах Запорожья, Кременчуга и Херсона. В Харькове в связи с обильным снегопадом были отменены авиарейсы, оборваны ЛЭП, повалены деревья, обесточены частные и многоквартирные дома.

Сегодня на дорогах Украины погибли 4 человека, 9 травмированы.

Президент США Дональд Трамп подписал указ «Покупай американское, нанимай на работу американцев», который усиливает защиту определенных произведенных в США товаров и призывает к пересмотру программы виз H-1B, которая способствует работе в США высококвалифицированных иностранных специалистов, с целью реформирования этой программы.