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В Запорожье, Кременчуге и Херсоне из-за непогоды приостановлено обучение в общеобразовательных школах.

Как рассказала руководитель пресс-службы городского головы Запорожья Ольга Мешок, об этом на совещании заявил городской голова Запорожья Владимир Буряк.

«Перерыв в обучении школьников начнется с завтрашнего дня и продлится до особого распоряжения», - сообщила Мешок.

По ее словам, указание отпускать детей с занятий в связи с неблагоприятными погодными условиями уже сегодня передано в учебные заведения Запорожья, сообщает Укринформ.

Кременчугских школьников также отправили на внеплановые каникулы до 21 апреля. Такое решение было принято в связи с резким ухудшением погодных условий и снижением температуры в классах.

Как сообщили в пресс-службе Кременчугского райисполкома, соответствующее распоряжение уже подписал первый вице-мэр Владимир Пелипенко.

«В детских садах будут работать дежурные группы, которые будут обогревать с помощью дополнительных источников отопления. В этом случае родители малышей сами будут решать, вести им ребенка в дошкольное учреждение, или оставить дома», - говорится в сообщении на официальном сайте горсовета.

По словам руководителя департамента образования Кременчуга Геннадия Москалика, в школах будут работать группы продленного дня.

В Херсоне из-за непогоды и вызванного ею резкого похолодание на два дня приостановлены занятия в школах. Соответствующее решение принято в среду на заседании исполкома Херсонского городского совета.

Одновременно, детсады городская власть не закрывает, они будут работать в привычном режиме.

Напомним, ранее занятия в школах приостановили в Днипре и Николаеве.
ForUm

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