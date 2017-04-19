В Днипре из-за снегопада затруднено движение по дорогам города и остановлена работа аэропорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Мариупольского меткомбината им. Ильича Юрий Зинченко.

«А это Днипро. Коллапс... аэропорт замело. На дорогах все стоит. Водителям не рекомендую ехать в этом направлении», – отметил он.

По словам Зинченко, въезд и выезд в Днипро со стороны Запорожья заблокирован с двух сторон из за большой пробки.