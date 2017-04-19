Россия не заинтересована в достижении мира в Украине. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Королевском институте международных отношений «Бой за Украину: лидерство и солидарность», сообщает пресс-служба Главы государства.

«У нас нет мира по одной причине: россияне не заинтересованы в достижении мира. Они заинтересованы в получении контроля. Я это снова почувствовал в понедельник, когда вместе с канцлером Меркель и президентом Олландом имел телефонные переговоры с президентом Путиным. Это было еще одно проявление пустых обещаний Москвы. Это было еще одно проявление их отношения: «Если вы хотите мира, можете его иметь, но только на наших условиях». Никаких компромиссов. Только право силы. Это подтверждает, что у нас нет другого выхода, как искать мир благодаря силе, а не умиротворению», - отметил Президент.

Также Порошенко сравнил Россию с крокодилом из высказывания экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля: «Помните, что сказал великий британец, Уинстон Черчилль, в январе 1940 года - на раннем этапе второй мировой войны: «Каждый из них надеется, что если он достаточно покормит крокодила, то он съест его последним. Все они надеются, что шторм пройдет, прежде чем придет их очередь стать его пищей. Но я боюсь, - я очень боюсь - шторм не пройдет. Он будет бушевать, он заревет, более громко, более широко».

Он подчеркнул, что есть место, где эти правдивые слова являются сегодня такими же очевидными, как в то время в Соединенном Королевстве.

«Это место - Украина. И есть крокодил, которого некоторые, если не многие, охотно бы вдоволь накормили сегодня, чтобы обезопасить свое завтра. Многие считают, что как только Россия будет накормлена, она перестанет больше представлять угрозу. Позвольте не согласиться. У России нет проблемы с голодом. У нее есть мировоззренческая проблема. Она не верит в такие вещи как демократия и права человека. Она верит в такие вещи как «мировое доминирование» и «зоны влияния». Она не играет по правилам», - заключил Порошенко.