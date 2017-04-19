Президент США Дональд Трамп подписал указ «Покупай американское, нанимай на работу американцев», который усиливает защиту определенных произведенных в США товаров и призывает к пересмотру программы виз H-1B, которая способствует работе в США высококвалифицированных иностранных специалистов, с целью реформирования этой программы.

Как сообщает Голос Америки, подписание указа состоялось до рассмотрения Конгрессом соответствующего законопроекта о реформировании системы рабочих виз для высококвалифицированных работников H-1B.

Программа рабочих виз для высококвалифицированных работников H-1B является популярной среди высокотехнологичных компаний США. 85 тыс. виз ежегодно предоставляется в рамках этой программы, которая позволяет компаниям привлекать работников технических специальностей со всего мира и, не в последнюю очередь - программистов из Украины.

Президентский указ направляет четкий сигнал исполнительной власти США о начале пересмотра системы привлечения иностранных работников, а также усиления защиты американских производителей в системе государственных закупок США.

«Только самые квалифицированные и высокооплачиваемые работники должны иметь доступ к этой программе, ведь сейчас крупным компаниям часто выгодно уволить работников и нанимать специалистов за рубежом. Сейчас 80% работников по визам H-1В получают зарплаты ниже средних по отрасли», - отметил чиновник США во время брифинга в Белом доме, посвященном новому указу Трампа.

Высокая квалификация и хорошая репутация украинских программистов обеспечила устойчивый спрос на услуги украинских технологических компаний и стремительное развитие аутсорсинга. Ужесточение визовых требований может негативно отразиться на развитии этого сектора.

Другая часть указа - «покупай американское» касается усиления надзора за исполнением уже существующих положений по использованию товаров американского производства для таких проектов как, например, американская железная дорога Amtrak. В ходе брифинга, чиновники Белого дома отдельно отметили необходимость защитить интересы производителей стальных слябов через соблюдение соответствующих стандартов.

«Если используется ниже стандарт ... слябы импортируются из таких стран как Россия или Китай и только 10 процентов производства стали происходит в Соединенных Штатах, что оказывает негативное влияние на рабочие места», - сообщает издание.

Хотя поставки украинской стали в США пока незначительны, более жесткие условия поставок для американских закупок могут повлиять на общую ситуацию на мировых рынках.