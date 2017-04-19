Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма.

Соответствующее решение огласил председатель суда Ронни Абрахам, передают Українські Новини.

Суд решил, что Украина не доказала, что Россия нарушила ст. 2 Международной конвенции по борьбе с терроризмом, а именно не предоставила наличия умысла в действиях России по финансированию террористов на востоке Украины.

«На этом этапе рассмотрения дела Украина не предоставила доказательств, которые бы демонстрировали надлежащим образом, что эти элементы (нарушения Россией конвенции) являются правдоподобными», - огласил глава суда.

Таким образом, Международный суд ООН решил не вводить временные меры по этому пункту обвинения.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в связи с ее агрессией. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

9 марта Международный суд ООН завершил слушания в рамках иска Украины к России о применении предупредительных мер против РФ в связи с запросом Киева.