В Одессе перед Пасхой удалось предотвратить фейковые демонстрации, организованные Россией. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, сообщает 112 Украина.

Координатор акции сейчас задержан. Он прибыл в Одессу из Харькова.

Ткачук сообщил, что провокации планировались на 13 апреля.

«Накануне пасхальных праздников нашей службой во взаимодействии с другими правоохранительными органами выявлена очередная провокация российской стороны, которая должна была состояться в Одесском регионе. В частности, 13 апреля при финансировании Кремля и организации из РФ, на территории Одессы планировалось проведение протеста якобы болгарского этнического нацменьшинства, проживающего в Одесском регионе. Акция организована и профинансирована с территории РФ. Акция была построена на несуществующей проблеме якобы притеснений болгарского нацменьшинства в Украине. Россия целенаправленно пытается создать картинку, что в Украине идут постоянные целенаправленные притеснения нацменьшинств, что не соответствует действительности», - сказал Ткачук.

По его словам, организаторами этой акции были те же люди, которые пытались спровоцировать массовые беспорядки 31 марта во Львовской области, блокируя трассу «Львов - Рава Русская», в контексте якобы притеснения этнических поляков на территории Украины.

По данным СБУ, каждый участник проплаченной акций должен был получить по 10 долларов. Они должны были пройти шествием от памятника болгарскому поэту Христо Ботеву до консульства Республики Болгария в Одессе.

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство.

Ткачук рассказал, что организаторы хотели создать картинку для российских СМИ, что украинские праворадикальные или патриотически настроенные граждане нападают на представителей болгарского национального меньшинства.

«К счастью, этого всего не произошло, потому что организаторы акции были вовремя задержаны», - добавил он.