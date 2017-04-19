Представители ОРДЛО сорвали процедуру верификации списков заложников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

По ее словам, во вторник, 18 апреля, представители ОБСЕ, СБУ и офиса омбудсмена Валерии Лутковской прибыли в Мариуполь, чтобы, согласно достигнутых в Минске на гуманитарной подгруппе и на ТКГ договоренностей, начать, наконец, опрос сотен человек, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, которые возможно, согласно украинскому законодательству, освободить от дальнейшего отбывания наказания только ради освобождения украинских заложников в ОРДЛО. «Однако процедура верификации так и не началась, в последнюю минуту ОРДО под надуманными предлогами отказались от этого и захотели снова вернуться к обсуждению уже сто раз оговоренного и сто раз пережеванного на очередной встрече в Минске», – подчеркнула Геращенко.

«Тактика ОРДЛО, и их российских кураторов очевидна – заблокировать процесс освобождения заложников, полностью исключить из гуманитарного диалога международные гуманитарные организации. Сначала ОРДЛО категорически отказались от участия в процессе освобождения МККК, затем, после двухмесячных переговоров и уже достигнутых договоренностей заблокировали ООН, теперь их не устраивает ОБСЕ, хотя миссия этой организации напрямую вовлечена в минский процесс, а ее представители являются координаторами ТКГ и всех групп», – отметила она.

Геращенко подчеркнула, что позиция ОРДЛО выписана в Кремле – вывести на двусторонней прямой диалог. «Типа РФ в этом конфликте не существует, типа это «гражданский конфликт», а не внешняя агрессия. Но минский формат – это не московский, не донецкий и не луганский формат. Это трехсторонний диалог между Украиной, ОБСЕ и РФ. Такое решение приняли лидеры «нормандского формата» и именно такую ​​позицию неуклонно отстаивает и занимает Украина в ТКГ, где решаются все вопросы и где принимаются решения, которые всем надо выполнять, а не симулировать», – сообщила она.

«Срыв верификации - это повтор сценария по срыву открытия КПВВ в Золотом (Украина открыла пункт в марте 2016 года, но он до сих пор не работает, заблокирован ОРЛО), это повтор невыполненных обещаний прошлого года по освобождению заложников к Пасхе (ОРДЛО пообещали на ТКГ и затем забыли об этом) или подростков на Новый год (они все до сих пор в тюрьме, колонии, сизо - и наши военные, и дети). Очевидно, что оценку этим действиям должны дать в «нормандском формате», лидеры которого, в частности Президент Украины и Франции и канцлер Германии имеют четкую и однозначную позицию относительно немедленного и непосредственного привлечения международных гуманитарных миссий к гуманитарным процессам и помощи Донбассу, к поиску пропавших, освобождению заложников. По ОБСЕ, то это вообще нонсенс, потому что эта организация напрямую вовлечена в минский процесс», – подчеркнула Геращенко.

По ее словам, очевидно, что ОРДЛО и их российские кураторы ищут все новые и новые поводы сорвать освобождение заложников, поскольку им выгодно, чтобы он был заблокирован «и тема заложников использовалась в том числе для внутренней дестабилизации из-за издевательств над семьями заложников этой неизвестностью и невозможностью изменить ситуацию, освободить ребят, решение об освобождении которых принимаются в Кремле». «Пока не принимаются, вернее, потому что Москве нужны заложники для шантажа и торга», – заявила она.

«Вопрос освобождения заложников и участие в этом международных организаций обсуждался и во время последних переговоров в «нормандском формате». Это я всем умникам, которые требуют изменений форматов и тд. Вопрос не формата, а выполнения Россией договоренностей и обязательств. Можно создать десять площадок и пять форматов, договориться, но затем РФ и ее марионетки просто отморозятся и сделают вид что «их там нет и они не о чем, не слышали, Не видели и не понимают, о чем речь», – подытожила Геращенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, президенты Французской Республики Франсуа Олланд и России Владимир Путин призвали активизировать работу по решению проблемы обмена заложников на Донбассе по формуле «всех на всех».

Ранее Геращенко сообщила, что представители ОРДЛО настаивают на немедленной амнистии 700 человек в обмен на 50 украинских заложников.

По последним данным, количество украинских заложников на Донбассе возросло до 126 человек.