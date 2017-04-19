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Вчера, 18 апреля, на территории палаточного городка Яворовского военного полигона военный убил женщину, которая служила фельдшером.

Как сообщили в прокуратуре Западного региона, по данному факту возбуждено уголовное производств по статье 115 (умышленное убийство).

По данным силовиков, 26-летний военный дважды нанес ножевые ранения 30-летней женщине в сердце, в результате чего она умерла, сообщает Радио Свобода.

«Военнослужащий, который подозревается в убийстве, обручился с женщиной-психологом и они это праздновали в палатке вместе с женщиной-фельдшером. Все были в состоянии алкогольного опьянения. Откуда взяли алкоголь - выясняем. По предварительной информации, между женщинами произошла ссора и мужчина нанес фельдшеру два ножевых ранения и перерезал горло, возможно, уже после того, как она была мертва. Затем тело выбросил в выгребную яму», - сказал военный прокурор Западного региона Владислав Савинец.

Прокурор отметил, что следователи выясняют мотивы убийства, военнослужащий задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Военнослужащий, который подозревается в убийстве, и его жертва - участники АТО, оба служили в зоне боевых действий на Донбассе, проходили службу по контракту в одной из воинских частей Одесской области, которая сейчас находится на учениях на Яворовском полигоне.
ForUm

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