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С начала суток на дорогах Украины из-за аномальных погодных условий погибли 7 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.   

«За половину суток из-за аномальных погодных условий и нарушения правил движения уже погибли 7 человек», – написал он.

По совам министра, еще большее число человек получили травмы.

«Большая просьба воздержаться от поездок в тех регионах, где выпал снег, особенно, если Ваш автомобиль уже на летних колесах», – подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Днипре из-за снегопада было затруднено движение по дорогам города и остановлена работа аэропорта.

Кроме того, в Харькове в связи с обильным снегопадом были отменены авиарейсы, оборваны ЛЭП, повалены деревья, обесточены частные и многоквартирные дома.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Днипра и в Харьковской области было временно ограничено движение грузовых транспортных средств.
ForUm

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