Укргидрометцентр прогнозирует возможную потерю 30% урожая плодовых из-за резкого снижения температуры на юго-востоке Украины. Об этом сообщила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко, сообщает 112 Украина.

«Наиболее неблагоприятные погодные условия для плодовых. В этом году раннее массовое цветение абрикоса, ранних сортов вишен, груш началось практически по всей территории Украины, и интенсивные заморозки, снижение температуры до -1 – -4 повредили плодовые. Потери составят 30% - однозначно. Цветущие плодовые больше всего пострадают в западных и северных областях», - сказала Адаменко.

По ее словам, озимым культурам ничего не угрожает, наоборот, осадки пополнили запасы влаги.

«Со значительной вероятностью можно говорить, что урожай озимых культур будет хорошим», - заявила Адаменко.

Она отметила, что возможны некоторые повреждения у ранних яровых зерновых, но они не будут значительными, учитывая устойчивость этих культур к заморозкам.

«Что касается ранних посевов подсолнечника, кукурузы, их посеяли мало, восхождений еще нет, повреждений также не будет», - добавила руководитель агрометеорологического отдела.

Напомним, в Украине вчера началось резкое похолодание, а сегодня в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях выпал снег.

В Днипре из-за снегопада сегодня случился транспортный коллапс: снегом замело трассы и аэропорт. В городе до пятницы закрыли школы. По информации мэра города Бориса Филатова, стихия повалила почти 3 тыс. деревьев, возможны подтопления, перебои с электричеством и водой.