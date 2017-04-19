Международный суд ООН принял временные меры по иску «Украина против РФ» по защите нацменьшинств в оккупированном Крыму.

Как сообщает ВВС Украина, суд обязал Россию до окончательного приговора воздерживаться от нарушения прав крымских татар на полуострове, в частности, от ограничений относительно представительства интересов в собственных органах, включая Меджлис.



Также Россия должна обеспечить право на обучение на украинском языке в Крыму.

Напомним, ранее суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма и решил не вводить временные меры по этому пункту обвинения.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в связи с ее агрессией. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

9 марта Международный суд ООН завершил слушания в рамках иска Украины к России о применении предупредительных мер против РФ в связи с запросом Киева.