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По уточненным данным, сегодня на дорогах Украины погибли 4 человека, 9 травмированы. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Хотел бы сразу откорректировать информацию - погибли 4 человека, по нашим данным, и 9 травмированы. Худшая ситуация - когда на трассе водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения, и было столкновение с грузовым автомобилем MAN», - отметил Омелян.

По его словам, ситуация осложняется тем, что многие машины перешли на летнюю резину. Водителей просят воздержаться сегодня и, возможно, завтра, от поездок. Техника расчищает трассы 5 областей, оказавшихся под снежным ударом (Полтавская, Запорожская, Харьковская, Херсонская, особенно Днепропетровская).

Ранее Омелян своей странице в Facebook сообщил, что за половину сегодняшних суток на дорогах Украины из-за аномальных погодных условий погибли 7 человек. 

Напомним, сегодня утром в Харьковской области в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли 4 пассажира микроавтобуса, еще двое пострадавших доставлены в местную больницу в тяжелом состоянии.
ForUm

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