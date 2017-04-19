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По данным Росморречфлота, при крушении в условиях сильного шторма в акватории Черного моря сухогруз «Герои Арсенала» развалился на две части и затонул.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на МЧС РФ, спасен пока только один человек. Это моторист, гражданин Украины, о спасении которого уже сообщалось ранее.

В поисках членов экипажа участвуют около 140 спасателей, в их распоряжении - 17 единиц техники. На месте организован оперативный штаб по поисковым работам.

Отмечается, что до 2013 года судно эксплуатировалось коммерческой компанией «Укрречфлот», затем было продано турецкой компании US Deepblue Shipping. С февраля 2015 года ходило под флагом Панамы и названием «Geroi Arsenala». Оператором судна была турецкая фирма Gunes Shipping. Кроме него во флот фирмы входил еще один сухогруз данного проекта - Aversa («Аверса», бывший «Волго-Балт 200М»). В конце марта - начале апреля 2017 года «Герои Арсенала» ходил по маршруту Хереке (Турция) - Азов - Ростов-на-Дону - Поти (Грузия) - Азов. 15 апреля судно вышло из Азова.

Напомним, сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в акватории Черного моря в районе Керченского пролива.

На борту судна находились 12 членов экипажа, среди которых 9 граждан Украины, 2 граждан Российской Федерации и 1 гражданин Грузии.
ForUm

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