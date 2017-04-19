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На борту судна «Герои Арсенала», которое потерпело крушение в акватории Черного моря, находились 12 членов экипажа, среди которых 9 граждан Украины, 2 граждан Российской Федерации и 1 гражданин Грузии, сообщает «главк МЧС РФ по Крыму».

«В акватории Черного моря продолжается комплекс мероприятий по поиску и спасению членов экипажа судна «Герои Арсенала», которое, находясь в 14 морских миль от берега, передало сигнал «SOS». В 05:34 был найден и поднят на борт судна «Армада Навигатор» 1 пострадавший в спасательном жилете с признаками сильного переохлаждения. Ему оказана первая доврачебная помощь», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что к спасательной операции также привлечена авиация МЧС России: в 6:57 из Ростова-на-Дону вылетел вертолет с 3 спасателями на борту, которые осуществляют поиск с воздуха. «Эта работа осложняется неблагоприятными погодными условиями – сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, а также волнение моря составляет до 4 баллов. В поисково-спасательной операции задействованы также сотрудники «главного управления МЧС России по республике Крым», которые осуществляют обследование береговой линии от г. Керчь до мыса Чауда», – сказано в сообщении.

По предварительной информации сухогруз следовал из г. Азов в Турцию с грузом зерна. Приблизительная глубина в месте передачи сигнала SOS 100 м.

Напонмим, сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в акватории Черного моря в районе Керченского пролива.
ForUm

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