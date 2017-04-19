В связи с обильным снегопадом в Харькове отменены авиарейсы, оборваны ЛЭП, повалены деревья, обесточены частные и многоквартирные дома.

Как сообщил городской голова Геннадий Кернес, шесть детских садов, две школы и 40 многоквартирных домов были обесточены в Харькове из-за стихии, которая произошла 18-19 апреля.

Также обесточено более тысячи частных домов. Как отметил Кернес, из-за стихии в городе упало 700 деревьев и более 2 тыс. крупных веток, сообщает пресс-служба горсовета.

«Нам сейчас нужно работать и ликвидировать последствия стихии», - подчеркнул Кернес.

Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, электроснабжение дошкольных учебных заведений и школ уже восстановлено.

Кроме того, со вчерашнего дня во все роддома и стационарные отделения детских больниц Харькова подается тепло.

В свою очередь начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец заявил, что снег на дорогах области убирают 150 единиц техники и 350 работников.

По его словам, от снега расчищено 116 км дорог государственного значения, 6 км - местного.

В то же время, как подтвердили в Управлении Южной железной дороги, на Мерефьянском направлении из-за снежных заносов на железнодорожных путях возникла задержка движения поездов на 30 минут: «В районе Покотиловки произошел обрыв проводов, остановилась электричка, которая должна была прибыть в Харьков около 07:00», сообщает Укринформ.

По словам диспетчера международного аэропорта «Харьков», отменены утренние рейсы: Харьков - Киев отправлением в 07.00, Харьков - Стамбул отправлением в 09.45, Кутаиси - Харьков прибытием в 04.00, Стамбул - Харьков прибытием в 08.50. На 2 часа задержан рейс Минск с плановым вылетом в 06:00.

Также утром в городе из-за падения деревьев возникла задержка выезда электротранспорта из депо № 2 по ул. Ньютона и задержка движения по улицам Веснина, Молочной, Льва Ландау.

По сообщению Харьковского гидрометцентра, в течение дня будет выпадать мокрый снег и дождь, ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/сек. Температура в течение суток 1-6 тепла, ночью на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5 градусов. На 20-22 апреля сохранится холодная погода с заморозками на почве и в воздухе 2-7 градусов.

Напомним, в Днипре из-за снегопада затруднено движение по дорогам города и остановлена работа аэропорта.