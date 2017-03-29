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Ночью неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. С места вероятного взрыва полиция изъяла остатки от ручного противотанкового гранатомета РПГ-22. Консул Польшив Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что обстрел является террористическим актом.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что за обстрелом  стоит Россия

Из-за обстрела генконсульства Республики Польша в Киеве, Харькове, Одессе, Виннице и Луцке прекратили работу.

НАБУ провело следственные действия в Нацбанке в рамках расследования производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ служебным положением в интересах третьих лиц.

Гендиректор Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре заявила, что Украине могут грозить санкции из-за запрета въезда представительницы РФ на «Евровидении» Юлии Самойловой.  

Вопрос дальнейшего финансирования Украины отсутствует в повестке дня заседаний Совета директоров Международного валютного фонда, которая расписана до 7 апреля 2017 года.

Высокий суд Лондона в ускоренном порядке рассмотрит дело о долге Украины перед Россией по евробондам на три миллиарда долларов. Затем суд согласился «заморозить» сегодняшнее решение до следующего заседания.В РФ заявили, что суд Лондона обязал Украину вернуть «долг Януковича».

Премьер-министр Владимир Гройсман советует  членам Национального агентства по предотвращению коррупции уйти в отставку.

Одиозному депутату Госдумы Виталию Милонову, который сравнил Украину с Африканской Республикой Габон, запрещен въезд в страну.

Премьер Великобритании Тереза ​​Мэй передала председателю Европейского совета Дональду Туску письмо, которое официально запускает процедуру выхода Британии из ЕС.

Приговор генералу Виктору Назарову в деле о сбитом Ил-76 в аэропорту Луганска может иметь фатальные последствия для государства, считает начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
ForUm

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