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Высокий суд Лондона в ускоренном порядке рассмотрит дело о долге Украины перед Россией по евробондам на три миллиарда долларов.

Такое решение огласил судья Уильям Блэр, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон.

Напомним, Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долл. при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. В свою очередь Россия отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.

В декабре 2015 года Кабинет Министров Украины ввел мораторий на выплату 3 млрд долл. по еврооблигациям. В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. В мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

20 января в Высоком суде Лондона завершились первые слушания по иску к Украине компании The Law Debenture Trust Corporation, представляющей в качестве доверителя интересы России как единственного владельца еврооблигаций Украины на сумму 3 млрд долларов.

 

 
ForUm

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