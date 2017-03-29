Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что за обстрелом консульства Луцке несомненно стоит Россия. Об этом он сказал журналистам по прибытию в МИД Польши, куда его вызвали в связи с обстрелами.

«Это физическая атака на генеральное консульство Польши в Луцке, но в то же время это атака на польско-украинские отношения, которые развиваются очень хорошо. Видимо мало было нападений на памятники. Это не помогло поссорить украинцев и поляков, и теперь новая фаза нападений на консульства, дипломатические отношения», - сказал посол, сообщает УНИАН со ссылкой на RMF24.

Он сообщил, что сейчас начато следствие по делу. «За нападением стоят стороны, которые не заинтересованы в хороших польско-украинских отношениях. Несомненно, это Россия», - заявил Дещица.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22.

Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки назвал произошедшее терактом.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко осудил обстрел генконсульства.

Служба безопасности Украины видит в произошедшем российский след.