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Премьер Великобритании Тереза ​​Мэй передала председателю Европейского совета Дональду Туску письмо, которое  официально запускает процедуру выхода Британии из ЕС.

Об этом в своем Twitter сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

50 статья Лиссабонского соглашения начала действовать. «Брекзит» официально начался, сообщает ВВС Украина.

«Я полна неистовой решимости заключить правильную сделку для каждого отдельного человека в этой стране», - сказала Тереза Мэй, выступая перед британскими парламентариями. 

Лиссабонский договор стал первым из документов ЕС, в котором допускали возможность выхода из ЕС. Этому и посвящена 50 статья документа.

В целом процесс выхода Британии из ЕС будет продолжаться около двух лет.

Напомним, в ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось пользу выхода страны из состава ЕС.
ForUm

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