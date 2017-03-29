Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что обстрел помещения консульства был террористическим актом.
Об этом Савицки сказал в комментарии изданию Волынь24.
«Это был истинный теракт. Хотели убить людей», - сказал консул.
Напомним, сегодня ночью неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке, расположенное на улице Дубенской, 22б.
Правоохранители считают, что здание консульства обстреляли из гранатомета.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время