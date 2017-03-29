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Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что обстрел помещения консульства был террористическим актом.

Об этом Савицки сказал в комментарии изданию Волынь24.

«Это был истинный теракт. Хотели убить людей», - сказал консул.

Напомним, сегодня ночью неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке, расположенное на улице Дубенской, 22б.

Правоохранители считают, что здание консульства обстреляли из гранатомета.

 
ForUm

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