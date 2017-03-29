также в разделеЭкономика
Донецкий завод NORD перенес производство в Китай 53
Компания, у которой Украина покупает топливо для АЭС, заявила о банкротстве 126
В Украине выросла реальная зарплата 59
МВФ снова отложил рассмотрение «украинского вопроса» 85
Данилюк: Лондонский суд согласился «заморозить» решение по «долгу Януковича» 235
Четверть задолженности по зарплатам в Украине формирует госсектор 29
Суд Лондона рассмотрит дело «по долгу Януковича» в ускоренном порядке 140
Совфед РФ одобрил запрет переводов в Украину через иностранные системы 69
«Нафтогаз» требует отменить решение Еврокомиссии по OPAL 57
Стало известно новое название «дочки» «Сбербанка» 109
СМИ: Украинскую «дочку» «Сбербанка» продадут за $130 миллионов 205
«Сбербанк» отменил суточные лимиты на снятие денег 45
Высший суд ЕС признал санкции против РФ законными 74
Фонд госимущества снова попробует продать ОПЗ 26
НБУ передал уточненные макропоказатели в МВФ 29
В Украине ввели абонплату за подключение к системе газоснабжения 513
Из-за оккупации Крыма и Донбасса украинский экспорт потерял $13 миллиардов 58
Украина нарастила экспорт клюквы и черники втрое 34

В Минфине РФ заявили, что Высокий суд Лондона принял окончательное решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 млрд долларов, а также соответствующую сумму начисленных процентов.

Об этом говорится в сообщении Минфина России.

«Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям, и, как следствие, отсутствие необходимости рассмотрения представленных аргументов защиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон», - заявили в Москве.

Таким образом, считают в Минфине РФ, суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме.

«Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде Лондона не предполагается», - говорится в сообщении.

Напомним, Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долл. при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. В свою очередь Россия отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.

В декабре 2015 года Кабинет Министров Украины ввел мораторий на выплату 3 млрд долл. по еврооблигациям. В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. В мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

29 марта Высокий суд Лондона постановил рассматривать дело в ускоренном порядке. Затем суд согласился «заморозить» сегодняшнее решение по «долгу Януковича» до следующего заседания.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

79
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года