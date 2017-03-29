В Минфине РФ заявили, что Высокий суд Лондона принял окончательное решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 млрд долларов, а также соответствующую сумму начисленных процентов.

Об этом говорится в сообщении Минфина России.

«Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям, и, как следствие, отсутствие необходимости рассмотрения представленных аргументов защиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон», - заявили в Москве.

Таким образом, считают в Минфине РФ, суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме.

«Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде Лондона не предполагается», - говорится в сообщении.

Напомним, Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долл. при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. В свою очередь Россия отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.

В декабре 2015 года Кабинет Министров Украины ввел мораторий на выплату 3 млрд долл. по еврооблигациям. В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. В мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

29 марта Высокий суд Лондона постановил рассматривать дело в ускоренном порядке. Затем суд согласился «заморозить» сегодняшнее решение по «долгу Януковича» до следующего заседания.