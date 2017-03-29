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Приговор генералу Виктору Назарову в деле о сбитом Ил-76 в аэропорту Луганска может иметь фатальные последствия для государства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

«Я, как главнокомандующий ВС Украины, несу полную ответственность за каждого генерала, офицера и солдата. За свои решения и действия, и также за решение каждого командира и начальника. За каждую победу и поражение. У меня, как и у любого командира, болит душа за каждую потерю. Потому что это – война. И там смерть. От потерь ни один командир не застрахован. Гибнут лучшие сыны украинского народа. И сочувствие не выразить одним словом», – отметил он.

Муженко подчеркнул, что в Украине, которая воюет третий год подряд, создан опасный прецедент, «который может иметь фатальные последствия для государства». «Браво. Агрессор аплодирует...», – написал он.

«Перед командирами всех звеньев военного управления встал вопрос: нужно ли защищать свою страну, судебная система которой сейчас создана так, что все твои решения и действия будут трактоваться как преступление? Надеюсь, что решения будут правосудными. Интересна позиция военной прокуратуры. Она предназначена только наказывать или может также защищать командиров?», – задается вопросом Муженко.

«Собратья. Мои командиры и солдаты. У каждого из вас есть Выбор. Достойно защищать Украину. Так, как мы это делаем ежедневно. Принимать решения и действовать. Нести ответственность за них, или избегать этого. У каждого генерала, офицера и солдата есть выбор. Защищать украинский народ или нет? Имейте мужество определиться самому себе – честно ли служить своей Родине и в дальнейшем? Или всегда сомневаться в том, что твоя страна гарантирует твою защиту? Без сомнений - да. Защищать. Кроме нас этого никто не сделает. Мы едины, и мы верны нашему народу. Мы не продажные. И мы сплочены вокруг идеи защиты. Даже ценой своей жизни! И мы победим», – подытожил он.

Напомним, 27 марта генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя приговор генералу, заявил, что инициирует восстановление специальных военных судов согласно существующей международной практике. 
ForUm

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