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Вопрос дальнейшего финансирования Украины отсутствует в повестке дня заседаний Совета директоров Международного валютного фонда, которая расписана до 7 апреля 2017 года. Об этом говорится на сайте МВФ.

В уже сформированную повестку дня работы Совета директоров МВФ не был внесен вопрос оценки реформ, проводимых Украиной в рамках программы сотрудничества с МВФ, сообщает Укринформ.

Так, расписание заседаний совета составлено до 7 апреля 2017 года, однако «украинский вопрос» в нем отсутствует.

В то же время на конец марта - начало апреля запланировано рассмотрение вопросов сотрудничества с Нигерией, Нидерландами, Сан-Марино и Бенином.

Напомним, 19  марта стало известно, что совет директоров МВФ перенес на короткий срок рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины в связи с транспортной блокадой Донбасса.

Национальный банк Украины передал уточненные макроэкономические показатели бюджета в Международный валютный фонд для ускорения выделения Украине очередного транша. 
ForUm

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