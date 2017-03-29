В Луцке с места вероятного взрыва в консульстве Польши полиция изъяла остатки от ручного противотанкового гранатомета РПГ-22. Об этом сообщили правоохранители, работающие на месте происшествия.

По словам правоохранителей, была найдена задняя крышка, то есть стреляли с улицы заднего двора и целились в окно последнего этажа, сообщает 112 Украина.

Полицейские отметили, что в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статье «теракт».

Помещение консульства не работает, хотя люди продолжают приходить, чтобы подать документы на визу.

Напомним, сегодня ночью неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке, расположенное на улице Дубенской, 22б.