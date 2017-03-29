также в разделеПроисшествия
В Луцке разбили окна в отделении «Сбербанка» 19
На Донетчине в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин 27
За прошлые сутки в зоне АТО 60 обстрелов, ранены 3 военных 17
В Луцке обстреляли генконсульство Польши 61
Под Киевом мужчина застрелил грабителя, напавшего на его жену 86
Вандалы атаковали фан-шоп «Шахтера» в Харькове 46
«Стабилизация» в зоне АТО: 58 обстрелов, двое погибших военных 44
В зоне АТО обстреляли беспилотник ОБСЕ 25
В катастрофе Ми-2 на Донбассе погиб 54-летний полковник со Львова 106
В Запорожье посреди улицы сгорел трамвай 68
Крушение Ми-2 на Донбассе: Все погибшие – офицеры ВСУ 173
На Закарпатье обстреляли жилой дом 48
Сутки в АТО: трое военных погибли, восемь ранены 135
В результате крушения вертолета возле Краматорска погибли 5 человек 434
Под Краматорском разбился вертолет Ми-2 333
В центре Одессы обвалился фасад жилого дома 81
В результате обстрела в Зайцево погибли два человека 142
В Балаклее слышны одиночные взрывы 165

В Луцке с места вероятного взрыва в консульстве Польши полиция изъяла остатки от ручного противотанкового гранатомета РПГ-22. Об этом сообщили правоохранители, работающие на месте происшествия.

По словам правоохранителей, была найдена задняя крышка, то есть стреляли с улицы заднего двора и целились в окно последнего этажа, сообщает 112 Украина

Полицейские отметили, что в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статье «теракт».

Помещение консульства не работает, хотя люди продолжают приходить, чтобы подать документы на визу.

Напомним, сегодня ночью неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке, расположенное на улице Дубенской, 22б.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

60
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года