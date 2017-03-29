Высокий суд Лондона согласился «заморозить» сегодняшнее решение по «долгу Януковича» до следующего заседания.

Об этом в ходе брифинга заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщает 112 Украина.

«Сегодняшнее решение - это первый этап. Украина получила разрешение суда на апелляцию. По просьбе украинских юристов, суд также согласился заморозить сегодняшнее решение до следующего заседания суда, которое состоится не раньше конца апреля. На следующих этапах процесса Украина продолжит последовательно отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы. Более подробную информацию предоставим через некоторое время в форме релиза», - сказал Данилюк.

Напомним, Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долл. при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. В свою очередь Россия отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.

В декабре 2015 года Кабинет Министров Украины ввел мораторий на выплату 3 млрд долл. по еврооблигациям. В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. В мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

29 марта Высокий суд Лондона постановил рассматривать дело о долге Украины перед Россией по евробондам на три миллиарда долларов в ускоренном порядке.