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Гендиректор Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре заявила, что Украине могут грозить санкции из-за запрета въезда представительницы РФ на «Евровидении» Юлии Самойловой. Об этом она рассказала в интервью швейцарскому сайту Blick, сообщает УНИАН.

Дельтенре выразила сожаление, поскольку, по ее мнению, «Евровидение» якобы используется «для политических игр власти».

«Конкурс «Евровидение» должен радовать миллионы людей и объединять, он не должен использоваться, чтобы настроить их друг против друга», - подчеркнула гендиректор ЕВС.

Дельтенре подчеркнула, что если никакого решения не будет принято в ближайшие несколько недель, Украине грозят санкции вплоть до временного исключения из «Евровидения».

Как ранее сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года из-за того, что она выступала в аннексированном Крыму.  

 
ForUm

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