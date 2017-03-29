Премьер-министр Владимир Гройсман советует Национальному агентству по предотвращению коррупции сегодня же написать заявления об отставке.

Об этом он заявил во время заседания правительства, сообщает Укринформ.

«Я вам советую всем просто собраться сегодня и написать заявления и уйти в отставку», - сказал Гройсман, обращаясь к председателю НАПК Наталье Корчак.

Напомним, Единый государственный реестр электронных деклараций накануне прекратил работу и до сих пор не работает.

Глава НАПК Наталья Корчак заявила, что объяснить причины этого может только администратор реестра – госпредприятие «Украинские специальные системы», которое обеспечивает работу системы.