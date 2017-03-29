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Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия в Нацбанке в   рамках расследования производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ служебным положением в интересах третьих лиц, которые по предварительному сговору со служебными лицами ряда коммерческих банков в нарушение Закона «О банках и банковской деятельности» совершили действия, которые повлекли тяжелые последствия государственным интересам.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, осуществляется выемка документов.

«Документы предоставляются добровольно», - подчеркнули в Бюро.

Речь идет о периоде 2015-2016 годов.

«Расследование по этим фактам детективы НАБУ начали в феврале 2017 года. На данный момент никому не сообщено о подозрении. Расследование продолжается», - сообщили в ведомстве. 

Сегодня стало известно, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в Национальном банке.

Напомним, в октябре 2016 года обыски проводили в доме у замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой  в рамках расследования банкротства банка «Михайловский».
ForUm

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