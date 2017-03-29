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Сегодня ночью неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке, расположенное на улице Дубенской, 22б.

Как сообщает Волынь24, в крыше помещения консульства - дыра, окно под этим местом разбито. Целились в крайнее окно со стороны улицы Глушец.

Отмечается, что нападение произошло около 00:30. Консул рассказал полиции, что охранники помещения услышали взрыв.

Судя по величине отверстия в крыше, предполагают, что стреляли из гранатомета или какого-то другого «серьезного вооружения».

Вице-консул Кшиштоф Савицки подтвердил, что ночью кто-то стрелял в помещение консульства. Впрочем, по его словам, никто не пострадал.

По данным издания, помещение, куда целились злоумышленники - служебное, и на момент выстрела там никого не было. Семья консула живет в другом крыле здания. Помещение охраны - этажом ниже. «Взрыв был достаточно сильным, от него сработала сигнализация «Кредобанка». Кроме того, его было слышно даже в районе села Боратин», – говорится в сообщении.

«Стреляли неприцельно или неумело. Может быть, что с целью какого-то предупреждения или провокации», - прокомментировал представитель правоохранительных органов в неофициальном комментарии.

Территория консульства окружена патрульными. В помещении работают представители СБУ и следственно-оперативная группа полиции.
ForUm

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