Генеральные консульства Республики Польша в Киеве, Харькове, Одессе, Виннице и Луцке прекратили работу из-за обстрела генконсульства на Волыни. Об этом сообщается на сайтах соответствующих дипломатических учреждений.
«Любезно информируем, что консульский отдел посольства Польши в Киеве 29.03.2017 не работает», – говорится в сообщении посольства Польши.
Такие же сообщения обнародованы на сайтах польских генконсульств в Харькове, Виннице, Львове и Одессе.
Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22.
Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки назвал произошедшее терактом.
В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко осудил обстрел генконсульства.
Служба безопасности Украины видит в произошедшем российский след.
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