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Генеральные консульства Республики Польша в Киеве, Харькове, Одессе, Виннице и Луцке прекратили работу из-за обстрела генконсульства на Волыни. Об этом сообщается на сайтах соответствующих дипломатических учреждений.

«Любезно информируем, что консульский отдел посольства Польши в Киеве 29.03.2017 не работает», – говорится в сообщении посольства Польши.

Такие же сообщения обнародованы на сайтах польских генконсульств в Харькове, Виннице, Львове и Одессе.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22.

Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки назвал произошедшее терактом.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко осудил обстрел генконсульства. 

Служба безопасности Украины видит в произошедшем российский след
ForUm

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