Одиозному депутату Госдумы Виталию Милонову, который сравнил Украину с Африканской Республикой Габон, запрещен въезд в страну.

Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает Обозреватель.

«Сообщаем, что по состоянию на сегодня в уголовных производствах, которые расследуются следственными органами безопасности, сообщение о подозрении указанному вами гражданину не осуществлялось, уголовное производство в отношении него не начинались и не расследовались. Указанному вами гражданину запрещен въезд на территорию Украины органами СБУ», — сообщили в ведомстве.

Ранее Милонов выдвинул идею не пускать ЛГБТ-активистов в Россию, так как страна должна проводить политику, альтернативную «мировому диктату нравственного разложения, расползающегося с противоположного берега Атлантики».