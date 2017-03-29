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Одиозному депутату Госдумы Виталию Милонову, который сравнил Украину с Африканской Республикой Габон, запрещен въезд в страну.

Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает Обозреватель.

«Сообщаем, что по состоянию на сегодня в уголовных производствах, которые расследуются следственными органами безопасности, сообщение о подозрении указанному вами гражданину не осуществлялось, уголовное производство в отношении него не начинались и не расследовались. Указанному вами гражданину запрещен въезд на территорию Украины органами СБУ», — сообщили в ведомстве.

Ранее Милонов выдвинул идею не пускать ЛГБТ-активистов в Россию, так как страна должна проводить политику, альтернативную «мировому диктату нравственного разложения, расползающегося с противоположного берега Атлантики».

 
ForUm

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