Президент Украины Петр Порошенко считает, что торговая блокада отдельных районов Донецкой и Луганской областей оказалась спецоперацией по выталкиванию оккупированных районов Донбасса в Россию.

Президент Петр Порошенко заявил, что причиной отсрочки предоставления Украине Международным валютным фондом очередного транша в размере 1 млрд долл. стали последствия блокады Донбасса.

В зоне проведения АТО на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 понедельника трое украинских военнослужащих погибли, восемь ранены.

Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете въезда в Украину представительнице России на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2017» Юлии Самойловой.

СБУ ввела санкции против пятерых европейских политиков, которые незаконно въехали в Крым.

Президент Петр Порошенко выступает за ликвидацию налоговой полиции и создание Службы финансовых расследований.

С начала проведения АТО до сегодняшнего дня в результате боевых действий погибли 2629 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

РосСМИ сообщили, что лица с паспортами «ДНР» и «ЛНР» приравнены в РФ к гражданам Украины и каждые 90 дней обязаны покидать Россию.

В ночь на воскресенье, 26 марта, Украина перейдет на летнее время.

Украина заняла пятое место в международном рейтинге по темпам развития электромобилей, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Япония.

Председатель Конституционного суда Украины Юрий Баулин сложил полномочия в связи с завершением трехлетнего срока пребывания в должности.

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении лидера «народного ополчения Донбасса» и так называемого «народного губернатора Донетчины» Павла Губарева.

В США на 102-м году жизни скончался миллиардер и филантроп Дэвид Рокфеллер.

Британский премьер-министр Тереза Мэй объявит о запуске Brexit 29 марта.

В аэропорту Джуббы в Южном Судане при попытке совершить аварийную посадку разбился самолет с 44 пассажирами на борту.