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Президент Петр Порошенко проводит встречу с руководителями депутатских фракций и групп.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, встречу Порошенко назначил, поддерживая предложение председателя Верховной Рады Андрея Парубия, который предложил провести короткие консультации в начале сессионной недели.

«Нам надо обменяться мнениями о текущей ситуации, которая сложилась в стране и возникшей в мире в связи с соответствующей реакцией Международного валютного фонда, Европейской комиссии. Думаю, было бы полезно провести соответствующие консультации», - сказал Порошенко.

Президент выразил надежду, что встреча будет способствовать стабилизации ситуации. «Убежден в том, что на сегодняшний день есть возможности реализовать тот потенциал во время этой сессионной недели, которая позволит нам стабилизировать ситуацию», - отметил он.

Напомним, 19  марта стало известно, что совет директоров МВФ перенес на короткий срок рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины в связи с транспортной блокадой Донбасса.
ForUm

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