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Президент Украины Петр Порошенко считает, что торговая блокада отдельных районов Донецкой и Луганской областей оказалась спецоперацией по выталкиванию оккупированных районов Донбасса в Россию. Об этом Порошенко заявил во время заседания Совета регионального развития сегодня в Киеве.

«Все более четко кристаллизуется угроза «анархии» и «атаманщины», ярким доказательством этого являются реальные и потенциальные последствия так называемой блокады Донбасса», - сказал он.

По словам Порошенко, организаторы блокады показали себя как «непревзойденные мастера политического пиара». «Они грамотно вычислили болевую точку, поймали волну общественных ожиданий, обнаружили обнаженный нерв, но организаторы блокады обманывали общество. Ведь на самом деле это была не блокада ОРДО и ОРЛО. Какая блокада, если там дырка на границе с РФ в сотни километров?» - сетует Президент, сообщает УНИАН.

«На самом деле все это оказалось спецоперацией, направленной на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы украинского Донбасса в РФ», - убежден Глава государства.

Как ранее сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.

16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие это решение.
ForUm

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