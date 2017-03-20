Конституционный суд назначил исполняющим обязанности своего председателя бывшего руководителя Юрия Баулина, срок полномочий которого на этой должности истек 18 марта.
Об этом сообщила представитель отдела обеспечения деятельности председателя КС Светлана Папаяни.
По ее словам, 18 марта закончился 3-летний срок полномочий Баулина на посту председателя КС, однако, по закону, исполнять обязанности до избрания нового главы, в случае отсутствия двух заместителей, должен самый старший по возрасту судья КС, а таким в суде является именно Баулин. Поэтому он остался руководить органом. Дата избрания нового председателя суда еще не определена, сообщает «Украинская правда».
Баулин работает председателем КС с 18 марта 2014 года.
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