На территорию Крыма незаконно въехали четверо гражданин Сербии и один гражданин Чехии, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

«СБУ проверила информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран, которые прибыли по приглашению оккупационной власти «праздновать» третью годовщину псевдореферендума. Выяснилось, что на территории АР Крым незаконно находятся четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии», - написала она в Facebook.

По словам Гитлянской, СБУ приняла решение о запрете им выезда в Украину сроком на пять лет.

«Информация о гражданах Украины в этой делегации в настоящее время не подтвердилась», – подчеркнула она.

Как сообщалось, замглавы комитета Госдумы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек заявил о «первом визите украинских политиков» в оккупированный Крым.

Секретарь СНБО Александр Турчинов поручил СБУ проверить информацию о визите украинских и иностранных политиков в Крым для введения против них санкций, против украинских граждан могут открыть уголовные дела.

По данным СМИ, Плотницкий и Захарченко приехали в Крым на «празднование» 3-летия аннексии полуострова.

Позже в РФ отказались называть имена украинских политиков, якобы прибывших в Крым, в целях их безопасности.