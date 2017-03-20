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В аэропорту Джуббы в Южном Судане при попытке совершить аварийную посадку разбился пассажирский самолет.

На борту было 44 пассажира. Предварительно, все они погибли. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на специализированный портал Airlive.

Самолет принадлежал авиакомпании South Supreme. Она владеет двумя самолетами Fokker 50As. С мая 2014 года авиакомпания регулярные рейсы три раза в неделю между Джубой и Энтеббе.
ForUm

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