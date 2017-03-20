Причиной отсрочки предоставления Украине Международным валютным фондом очередного транша в размере 1 млрд долл. стали последствия блокады Донбасса. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время пятого заседания Совета регионального развития, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Сегодня у нас состоятся интенсивные переговоры министра финансов, председателя НБУ, премьер-министра и я буду в этом участвовать для того, чтобы исправить те результаты, которые были вызваны абсолютно безответственным поведением украинских политиканов. Еще раз подчеркиваю - причиной отсрочки стали последствия блокады. Мы совместно должны объединиться для того, чтобы в ближайшее время получить транш», - подчеркнул Президент.

Порошенко рассказал, что его рабочий день в понедельник начался с совещания по МВФ.

«Один из его участников, кстати, предложил отправить в Вашингтон в качестве спецпредставителя Украины Андрея Ивановича (Садового. – Ред.), вместе с Семенченко, Юлию Владимировну, вместе с Парасюком ... Если «Самопомич» организовала и патронировала блокаду, то пусть бы и исправляла последствия этой диверсии. Конечно, предложение было шуткой», - отметил Президент.

Он добавил, что в сложившейся ситуации, не до шуток, и Главе государства необходимо отвечать и исправлять чужие ошибки.

Напомним, 19 марта стало известно, что совет директоров МВФ перенес на короткий срок рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины в связи с транспортной блокадой Донбасса.