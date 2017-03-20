Лица с паспортами «ДНР» и «ЛНР» приравнены в РФ к гражданам Украины и каждые 90 дней обязаны покидать Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Госдуме и МВД.

«Для граждан, получивших паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, действуют те же миграционные правила, что и для граждан Украины. Они могут находиться на территории России, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего должны на 90 дней покинуть страну», – пишет издание.

В середине марта этот вопрос обсуждался на встрече представителей думского комитета по делам СНГ и представителей правоохранительных органов, сообщил один из депутатов. «Мы с удивлением узнали, что жители «ДНР» и «ЛНР» должны каждые 90 дней выезжать. Люди об этом не знали», — посетовал собеседник.



Другой собеседник издания в парламенте напомнил о том, что в указе президента Владимира Путина говорится о жителях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а следовательно, на них должны распространяться те же правила, что и на украинцев. «Указ был подписан, а подзаконные акты ведомства не выработали еще», — добавил он, напоминая, что и российские банки не сразу стали обслуживать по паспортам «Л/ДНР».



Заместитель руководителя управления по вопросам миграции ГУ МВД Владимир Иванов подтвердил, что Россия считает обладателей «паспортовы» «ЛНР» и «ДНР» «все равно иностранцами, гражданами Украины». «Они приезжают, находятся здесь 90 дней, потом на такой же срок должны уехать», — уточнил он.



При этом отмечается, что на практике при прохождении границы обладатели паспортов «ДНР» и «ЛНР» не заполняют миграционную карту.



Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании на территории России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.