Президент Петр Порошенко выступает за ликвидацию налоговой полиции и создание Службы финансовых расследований как принципиально нового, интеллектуально-аналитического органа. Об этом он заявил во время пятого заседания Совета регионального развития, сообщает пресс-служба Главы государства.

Президент сообщил о договоренности до заседания Национального совета рефо при активном участии правительства, парламентского комитета, депутатов, экспертов и общественности доработать и разработать законопроект, который будет представлен Президентом как неотложный, чтобы «в кратчайший срок заработала новая Служба финансовых расследований как принципиально новый, интеллектуально-аналитический орган».

Порошенко отметил, что уже несколько десятков лет идет дискуссия о судьбе налоговой полиции и напомнил, что «несколько лет назад говорили о влиянии санэпидстанции на бизнес, о влиянии пожарных на бизнес, говорили о влиянии экологов, других».

«Было три священных коровы: СБУ, полиция и налоговая милиция или полиция, которую даже никто трогать не мог. К сожалению, сейчас попытки найти компромисс пока зашли в тупик. Я уверен в том, что пора принимать решение и ставить точку. Моя прямая политическая воля заключается в том, что эту структуру, налоговую полицию, следует ликвидировать. Ее работу должны выполнять не мускулистые парни в масках, а «ботаны» в белых воротничках через аналитическую работу», - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что нужны не силовые, а аналитические способности: «Не грубая сила, маски-шоу, а эффективная конкретная работа».

Напомним, 21 декабря 2016 года Верховная Рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс. В одном из них депутаты ошиблись и вместо того, чтобы дождаться нового закона о создании Службы финансовых расследований, ликвидировали налоговую милицию с 1 января 2017 г.

23 февраля Рада отказалась восстановить налоговую милицию.