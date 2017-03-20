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В зоне проведения АТО на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 понедельника трое украинских военнослужащих погибли, восемь ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной. Больше всего обстрелов позиций ВСУ с использованием тяжелого вооружения зафиксировано на мариупольском направлении», - говорится в сообщении.

Так, в 9.30 в районе населенного пункта Водяное состоялось боевое столкновение с врагом, впоследствии НВФ применили тяжелое вооружение - РСЗО БМ-21 «Град», артиллерию калибра 152 и 122 мм. По укреплениям неподалеку тоже била артиллерия 122 калибра. Рядом с Широкино враг вел огонь из минометов и БМП.

На донецком направлении в районе Авдеевки НВФ обстреляли позиции из пулеметов крупного калибра, а впоследствии привлекли танк. По шахте Бутовка велся огонь из минометов калибра 120 мм, а возле Луганского – из автоматических гранатометов.

На луганском направлении по позициям неподалеку Троицкого враг вел огонь из минометов калибра 82 и 120 мм, автоматических гранатометов и пулеметов. Возле Новозвановки и Крымского - из станкового противотанкового гранатомета, а в районе Трехизбенки – из противотанкового ракетного комплекса.
ForUm

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