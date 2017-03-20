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Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении лидера «народного ополчения Донбасса» и так называемого «народного губернатора Донетчины» Павла Губарева. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Установлено, что гражданин Украины Губарев, находясь в Донецке, в течение февраля - марта 2014 года с целью свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины, вступил в преступный сговор с другими лицами, совместно с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов государственной власти и местного самоуправления, что сопровождалось сопротивлением представителям правоохранительных органов», – отмечается в сообщении.

Такие действия парализовали работу органов власти и управления на этой территории, что сделало невозможным восстановление законности и обусловило появление на территории Донецкой области «ДНР».

Напомним, СБУ начала процедуру специального досудебного расследования (заочного осуждения) против Губарева в конце января
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