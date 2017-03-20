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В США на 102-м году жизни скончался миллиардер и филантроп Дэвид Рокфеллер, сообщают информагентства со ссылкой на представителя семьи миллиардера.

По его словам, Дэвид Рокфеллер, приходившийся внуком нефтяному магнату и первому в истории долларовому миллиардеру Джону Рокфеллеру, умер во сне в своем поместье под Нью-Йорком, сообщает ВВС.

Дэвид Рокфеллер-младший родился в 1915 году в Нью-Йорке. Он был младшим братом 41-го вице-президента США Нельсона Рокфеллера и 37-го губернатора Арканзаса Уинтропа Рокфеллера.

Он окончил Гарвардский университет, а затем защитил степень доктора экономики в Чикагском университете. В 1942 году Дэвид Рокфеллер поступил на военную службу и в годы второй мировой войны работал на разведку, дослужившись до капитана.
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