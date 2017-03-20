В ночь на воскресенье, 26 марта, Украина перейдет на летнее время.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Сообщаем, что согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины», на территории Украины 26 марта 2017 года в 3:00 по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на 1 час вперед», - говорится в сообщении.

В связи с этим в «Укрзализныце» напомнили, что отправление и прибытие поездов на билетах указывается уже с учетом этого перехода.